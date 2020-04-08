В горах Сочи изучат популяции птиц для их сохранения

Птицы — один из самых многочисленных классов животных, населяющих Кавказское Причерноморье. Из 789 видов, гнездящихся или пролетающих в РФ, более 340 можно наблюдать в Краснодарском крае и более 200 из них — в горах долины Мзымты. Весной и осенью там проходят сезонные миграции, впечатляющие и по видовому составу, и по количеству пернатых.

Поэтому забота о пернатых входит в природоохранную повестку курорта «Роза Хутор». Ожидается, что еще в этом году здесь смогут реализовать проект по изучению и сохранению орнитофауны. Его цель — благополучие птиц, населяющих горный комплекс, и создание условий для знакомства туристов с их особенностями.