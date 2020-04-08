В горах Сочи изучат популяции птиц для их сохранения
Курорт «Роза Хутор» анонсировал проект по изучению и сохранению популяций пернатых Западного Кавказа
Птицы — один из самых многочисленных классов животных, населяющих Кавказское Причерноморье. Из 789 видов, гнездящихся или пролетающих в РФ, более 340 можно наблюдать в Краснодарском крае и более 200 из них — в горах долины Мзымты. Весной и осенью там проходят сезонные миграции, впечатляющие и по видовому составу, и по количеству пернатых.
Поэтому забота о пернатых входит в природоохранную повестку курорта «Роза Хутор». Ожидается, что еще в этом году здесь смогут реализовать проект по изучению и сохранению орнитофауны. Его цель — благополучие птиц, населяющих горный комплекс, и создание условий для знакомства туристов с их особенностями.
Дмитрий Колосов
директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор»
«Нам повезло работать в регионе с впечатляющей орнитофауной. Мы замечаем птиц в обычной жизни, но мало знаем и об их видах, и о месте в экосистеме. Вместе со специалистами Сочинского национального парка мы планируем исследование, чтобы обеспечить благоприятное соседство птиц и людей. Надеемся, что со временем предложим нашим гостям, прежде всего — детям, интересные научно-просветительские практикумы с погружением в мир птиц Западного Кавказа», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Олени в фотоловушках:
В рамках экологического проекта планируется обобщить многолетние наблюдения, описать орнитофауну курорта и его окрестностей, оценить популяции редких птиц. В итоге ученые-орнитологи дадут рекомендации по обеспечению благополучия гнездящихся, мигрирующих и зимующих на курорте птиц, включая расчет технических решений и затрат.
Петр Тильба
научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба
«Изучению и охране орнитофауны Западного Кавказа я посвятил всю жизнь, поэтому рад поддержать инициативу курорта. Птицам этих мест посвящено немало научных трудов. Теперь мы сможем обновить данные за постолимпийский период. По нашим рекомендациям команда курорта продолжит изучать пернатых и обеспечивать им благоприятные условия. Это не только необходимый покой, но и подкормка зимой, обустройство искусственных гнездовий и другие мероприятия», — сообщил кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба.
Властелины гор:
Результаты исследований послужат и просвещению — для разработки обширного информационного буклета для гостей и сотрудников курорта. В нем объединят сведения о сотне наиболее характерных для данной местности птиц, научно-популярные очерки и познавательные задания, изложенные в учебно-игровой форме. Орнитологические сведения дополнят и коллекцию инфобордов, рассказывающих о природе Краснополянского кластера. Экскурсии о пернатых войдут в программу увлекательного естествознания, которую каждое лето проводит детская Горная академия курорта.
Полина Смирнова
методист Сочинского национального парка
«Я рада проекту, ведь он популяризирует природный мир Сочи. Благодаря усилиям курорта мы расширим просветительский охват для наших разработок и распространения бережного отношения к природе», — отметила методист экологического просвещения Сочинского национального парка Полина Смирнова.