НПФ «Сафмар» с начала 2019 года выплатил 1,4 млрд рублей пенсий
Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, с января по сентябрь 2019 года выплатил более 1,4 млрд рублей пенсий
Из них 1,05 млрд рублей — это выплаты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Еще 351,4 млн рублей — средства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Общий объем выплат достиг 1,4 млрд рублей.
По данным на 30 сентября, общее число пенсионеров составило 67,6 тыс. человек. В том числе 57,3 тыс. человек получают накопительные пенсии, срочные или те, кто когда-либо получал единовременные выплаты по обязательному пенсионному страхованию. Остальные 10,3 тыс. человек получают выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению.
Объем единовременных выплат клиентам НПФ «Сафмар» составил 1 млрд рублей. Такие пособия назначают застрахованным жителям, которые не успели в полной мере принять участие в накопительной системе и к выходу на пенсию накопили незначительные суммы. Сумма выплаченной накопительной пенсии составила 40,5 млн рублей, срочных выплат — 6,7 млн рублей.
Согласно российскому законодательству, накопления можно наследовать, если тот, кто их копит, умер до наступления пенсионного возраста. Причем для накопительной части пенсионный возраст остался прежним. Пенсионные накопления можно получить после того, как женщинам исполнится 55 лет, а мужчинам — 60 лет. «Сафмар» с начала года выплатил правопреемникам 275,3 млн рублей, сообщили 18 октября в пресс-службе фонда.
Юга.ру писали, что НПФ «Сафмар» в августе занял третье место по доходности среди крупнейших по накоплениям пенсионных фондов.
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