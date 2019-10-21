НПФ «Сафмар» с начала 2019 года выплатил 1,4 млрд рублей пенсий

Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар», входящий в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, с января по сентябрь 2019 года выплатил более 1,4 млрд рублей пенсий

Из них 1,05 млрд рублей — это выплаты по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Еще 351,4 млн рублей — средства по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Общий объем выплат достиг 1,4 млрд рублей.

По данным на 30 сентября, общее число пенсионеров составило 67,6 тыс. человек. В том числе 57,3 тыс. человек получают накопительные пенсии, срочные или те, кто когда-либо получал единовременные выплаты по обязательному пенсионному страхованию. Остальные 10,3 тыс. человек получают выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению.