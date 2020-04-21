Союз лесопромышленников Адыгеи взял шефство над школьниками из многодетных семей Майкопского района

Союз лесопромышленников Адыгеи в апреле предложил расширить ассортимент продуктовых наборов для школьников

В министерстве образования и науки Адыгеи пояснили, что продуктовые наборы предоставляются всем детям, имеющим право на бесплатное школьное питание. Эта мера связана с переходом на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

«Все льготники района уже получили такие наборы. И эта работа продолжается. Союз лесопромышленников Адыгеи заключил соглашение со всеми образовательными центрами Майкопского района, что позволило районной администрации увеличить число многодетных семей, получивших продуктовые наборы, и расширить их ассортимент», — отметили в пресс-службе Майкопского района.

Там отметили, что в очередной раз продуктовая помощь будет оказана тысяче школьников района.

Инициативу лесопромышленников поддержали предприниматели из других отраслей экономики, также перечисляя деньги сельским школам.

Союз лесопромышленников Адыгеи является некоммерческой организацией, объединяющей предприятия лесопромышленного комплекса республики, которые осуществляют свою деятельность преимущественно на территории Майкопского района.