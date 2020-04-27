На Кубани похитили более 11 млн рублей при ремонте инфекционного отделения районной больницы

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в апреле возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, который выполнял ремонт больницы в Приморско-Ахтарске

Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку и установила, что между районной больницей и строительной фирмой «Мастерстрой» был заключен контракт на сумму более 32 млн рублей. Средства из краевого бюджета выделялись на капремонт инфекционного отделения в медучреждении.

Несмотря на то что строительство было выполнено на 65%, подрядчик предоставил акты выполненных работ, в которых указывалось, что ремонт завершен в полном объеме. Это повлекло незаконное перечисление фирме более 11 млн рублей.

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Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, который возбудил в отношении гендиректора фирмы уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас подрядчик полностью завершил строительные работы, сообщили 27 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в декабре прошлого года в Дагестане прокуратура обнаружила хищение из бюджета 9,7 млн рублей, выделенных на ремонт районной больницы.

Здравоохранение Мошенничество Приморско-Ахтарский район Прокуратура Следственный комитет

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На Кубани похитили более 11 млн рублей при ремонте инфекционного отделения районной больницы

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