На Кубани похитили более 11 млн рублей при ремонте инфекционного отделения районной больницы

В Краснодарском крае в апреле возбудили уголовное дело в отношении подрядчика, который выполнял ремонт больницы в Приморско-Ахтарске

Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку и установила, что между районной больницей и строительной фирмой «Мастерстрой» был заключен контракт на сумму более 32 млн рублей. Средства из краевого бюджета выделялись на капремонт инфекционного отделения в медучреждении.

Несмотря на то что строительство было выполнено на 65%, подрядчик предоставил акты выполненных работ, в которых указывалось, что ремонт завершен в полном объеме. Это повлекло незаконное перечисление фирме более 11 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет, который возбудил в отношении гендиректора фирмы уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сейчас подрядчик полностью завершил строительные работы, сообщили 27 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.