При ремонте детского санатория в Анапе похитили 3,8 млн рублей

Прокуратура в апреле вскрыла нарушения закона, допущенные при проведении капитального ремонта в здании детского санатория «Бимлюк» в Анапе

Апапская межрайонная прокуратура проверила исполнение работ по капремонту санатория и выявила нарушения бюджетного законодательства, требований законодательства о бухучете, а также о контрактной системе в сфере закупок.

Помимо этого, в 2012 году санаторий подписал контракт с ООО «Юг-Универсал» на выполнение ремонта здания, однако работы не раз продлевались без согласования с распорядителем бюджетных денег и завершились в 2017 году.

В результате проверки обнаружилось завышение цен и расхода материалов, а сумма выполненных работ была превышена более чем на 3,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).