При ремонте детского санатория в Анапе похитили 3,8 млн рублей

Краснодарский край

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Прокуратура в апреле вскрыла нарушения закона, допущенные при проведении капитального ремонта в здании детского санатория «Бимлюк» в Анапе

Апапская межрайонная прокуратура проверила исполнение работ по капремонту санатория и выявила нарушения бюджетного законодательства, требований законодательства о бухучете, а также о контрактной системе в сфере закупок. 

Исполняющему обязанности директора «Бимлюка» внесли представление об устранении нарушений, сообщила 8 апреля порталу Юга.ру пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Помимо этого, в 2012 году санаторий подписал контракт с ООО «Юг-Универсал» на выполнение ремонта здания, однако работы не раз продлевались без согласования с распорядителем бюджетных денег и завершились в 2017 году. 

В результате проверки обнаружилось завышение цен и расхода материалов, а сумма выполненных работ была превышена более чем на 3,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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Как сообщали Юга.ру, в марте в Динском районе по требованию прокуратуры закрылся пансионат для инвалидов и престарелых «Родные люди».

Анапа Курорты и туризм Мошенничество Прокуратура
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