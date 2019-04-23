В горах Адыгеи устроят спортивно-туристские игры «Интерралли Белая»
В Адыгее в апреле началась подготовка к традиционным весенним спортивно-туристским играм «Интерралли Белая — 2019»
Мероприятие ежегодно проводится в горной части республики во время майских праздников. В этом году игры пройдут в 43-й раз с 28 апреля по 3 мая.
Председатель комитета республики по туризму и курортам Инвер Калашаов рассказал порталу Юга.ру, что спортивно-туристские игры приобрели широкую известность и популярность не только как соревнования, но и как народный весенний праздник.
«Игры "Интерралли Белая" соберут в республике около 150 спортсменов-водников, большое количество туристов, исполнителей авторской песни и просто любителей активного отдыха», — отметил Калашаов.
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В рамках весенних спортивно-туристских игр пройдут всероссийские соревнования и открытый чемпионат Адыгеи по рафтингу. В рамках культурно-развлекательной программы запланирован фестиваль авторской песни «Первоцвет», на который приедут барды со всей страны.
Местом проведения игр станет поляна у села Хамышки, на южной окраине за лесопитомником. Там определят территории для проведения спортивных и массовых развлекательных мероприятий, места расположения точек торговли и общепита, парковки, лагерей участников водных и других туристско-спортивных мероприятий, лагеря фестиваля авторской песни «Первоцвет».
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