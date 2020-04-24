В Краснодаре ограничат движение на улице Аэродромной из-за укладки асфальта

Движение ограничат по улице Аэродромной, от Северной до Красных Партизан, 25 апреля. По ней нельзя будет проехать с 7:00 до 17:00. За это время на участке протяженностью 0,8 км планируют уложить верхний слой асфальта. Это завершающий этап ремонта дороги, сообщили 24 апреля в пресс-службе мэрии Краснодара. После 17:00 дорогу откроют для движения.

Также, уточнили в мэрии, в завершающей стадии находятся работы по реставрации Вечного огня, который находится недалеко от Аэродромной. Реконструировать комплекс начали в январе 2020 года.

Напомним, улицу Аэродромную начали ремонтировать 6 марта.