В Краснодаре начали реставрацию Вечного огня
В центре Краснодара на улице Северной в январе стартовал ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь»
Специалисты планируют обновить стелу и облицовку на Вечном огне, восстановить скульптуру Родины-матери. Кроме того, на территории мемориального комплекса собираются сделать подсветку.
Капитальный ремонт начали 9 января, завершить его рассчитывают в конце апреля. Сейчас заканчивается демонтаж 1,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки, вместо нее положат гранитную. В пресс-службе администрации города отметили, что старую плитку не будут утилизировать, а используют в других местах — часть, например, используют при мощении Крымского сквера на углу улиц Симферопольской и Уральской.
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Мэр города Евгений Первышов 22 января рассказал, что комплекс приводят в порядок в преддверии 75-летия Победы. Он обратил внимание на то, что ремонтные работы на главном мемориале Краснодара не проводили уже более десяти лет.
Комплекс, посвященный кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, открыли в 1967 году. Он содержит рельефное изображение эпизодов Гражданской и Великой Отечественной войн. Позже рядом с основной частью открыли мемориальные плиты с именами погибших в Афганистане и Чечне.
Сейчас в Краснодаре идет ремонт еще пяти памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Всего до конца апреля в краевой столице планируют обновить 34 памятника. О том, что власти хотят отреставрировать все мемориалы к 75-летию Победы, стало известно в июле 2019 года.
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