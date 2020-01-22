В Краснодаре начали реставрацию Вечного огня

Специалисты планируют обновить стелу и облицовку на Вечном огне, восстановить скульптуру Родины-матери. Кроме того, на территории мемориального комплекса собираются сделать подсветку.

Капитальный ремонт начали 9 января, завершить его рассчитывают в конце апреля. Сейчас заканчивается демонтаж 1,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки, вместо нее положат гранитную. В пресс-службе администрации города отметили, что старую плитку не будут утилизировать, а используют в других местах — часть, например, используют при мощении Крымского сквера на углу улиц Симферопольской и Уральской.

Мэр города Евгений Первышов 22 января рассказал, что комплекс приводят в порядок в преддверии 75-летия Победы. Он обратил внимание на то, что ремонтные работы на главном мемориале Краснодара не проводили уже более десяти лет.

Комплекс, посвященный кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, открыли в 1967 году. Он содержит рельефное изображение эпизодов Гражданской и Великой Отечественной войн. Позже рядом с основной частью открыли мемориальные плиты с именами погибших в Афганистане и Чечне.

Сейчас в Краснодаре идет ремонт еще пяти памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Всего до конца апреля в краевой столице планируют обновить 34 памятника. О том, что власти хотят отреставрировать все мемориалы к 75-летию Победы, стало известно в июле 2019 года.