На Кубани коронавирус за сутки нашли у 58 человек

В Краснодарском крае 23 апреля диагностировали COVID-19 у 58 заболевших

Оперштаб Москвы сообщил, что в России за сутки коронавирусом заразились 4 тыс. 774 жителя 81 региона. За сутки на юге и Северном Кавказе заболели 376 человек: в Ростовской области — 71, еще 58 — в Краснодарском крае, 55 — на Ставрополье. В Ингушетии заразились 39 человек, в Дагестане — 37, в Северной Осетии коронавирус диагностировали у 31 пациента. В Кабардино-Балкарии инфицировано еще 25 человек, в Карачаево-Черкесии и Чечне — по 24. В Севастополе болезнь нашли у 6 человек, еще 5 — во всем Крыму. В Адыгее выявили 1 новый случай инфицирования. Таким образом, к 23 апреля в России заражено 62 тыс. 773 человека . Выздоровели 4 тыс. 891 пациент, 555 инфицированных умерли.

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Среди 58 заболевших в Краснодарском крае — 32 женщины и 26 мужчин, в том числе 5 детей в возрасте от 5 до 17 лет. В Краснодаре подтвердили 30 новых случаев, по 8 человек — в Сочи и Ейском районе. 3 случая зафиксировали в Лабинском районе, по 2 — в Абинском, Динском и Тихорецком районах, по 1 — в Тимашевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Всего на сегодня в регионе 539 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 42 ребенка, сообщили в краевом оперштабе. 21 заболевший находится в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ, 104 человека выдоровели, из них 16 — за последние сутки.

С подозрением на коронавирус в больницы обратились 2 тыс. 160 человек, в том числе 247 детей. На стационарном лечении — 1 тыс. 212 человек, из них 95 детей. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 7 тыс. 473 человека, из них 632 ребенка. В обсерваторы помещены 700 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. К 23 апреля на Кубани зафиксировали 16 смертей зараженных коронавирусом, накануне их было 14. Подробной информации о двух новых летальных исходах пока не было.