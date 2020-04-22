В Адыгее количество зараженных коронавирусом достигло 130 человек

В Адыгее к 22 апреля коронавирус зафиксировали у 130 человек, при это еще часть инфицированных выздоровели

По данным оперативного штаба Адыгеи, за три дня число больных снизилось с 134 человек (на 19 апреля) до 130 человек к 22 апреля. За весь период пандемии выздоровели 26 человек, умерли 3 человека.

«В настоящее время на амбулаторном лечении находится 40 человек, в госпитале — 90 пациентов, из них 7 — в реанимации, один — под аппаратом ИВЛ. Со вчерашнего дня в инфекционный госпиталь поступило 2 пациента, 3 человека выписаны», — сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.