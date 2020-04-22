В Адыгее количество зараженных коронавирусом достигло 130 человек
В Адыгее к 22 апреля коронавирус зафиксировали у 130 человек, при это еще часть инфицированных выздоровели
По данным оперативного штаба Адыгеи, за три дня число больных снизилось с 134 человек (на 19 апреля) до 130 человек к 22 апреля. За весь период пандемии выздоровели 26 человек, умерли 3 человека.
«В настоящее время на амбулаторном лечении находится 40 человек, в госпитале — 90 пациентов, из них 7 — в реанимации, один — под аппаратом ИВЛ. Со вчерашнего дня в инфекционный госпиталь поступило 2 пациента, 3 человека выписаны», — сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
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По его словам, показатель заболеваемости в регионе ниже среднероссийского. Больше всего заболевших зарегистрировано в Майкопе — там COVID-19 нашли у 51 человека. В Адыгейске заразились 31 человек. В Тахтамукайском районе выявили 8 заболевших, в Майкопском и Красногвардейском районах — по семь человек, в Теучежском районе — пять человек, в Кошехабльском районе — три человека, в Гиагинском и Шовгеновском районах — по одному человеку.
К 22 апреля в России известно о 57 тыс. 999 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 420 пациентов, 513 заболевших умерли.
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