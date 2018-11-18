Мэр Геленджика проехался в маршрутке и уволил водителя

Краснодарский край

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Глава Геленджика Алексей Богодистов решил лично проинспектировать работу общественного транспорта на курорте и остался недоволен

«На днях проехал в маршрутке до Адербиевки. Сказать, что был возмущен, это не сказать ничего! Полная машина людей, тесно, водитель мчался так, что люди только и успевали за поручни хвататься! Могу себе представить, с каким настроением жители села каждый день пользуются этим транспортом», — написал Богодистов в соцсетях.

Он сообщил, что после этого на планерном совещании потребовал от директора автотранспортного предприятия, к которому относится маршрутка, конкретных действий.

Позже под постом в соцсетях мэр добавил, что договор с арендатором, обслуживающим эту линию, расторгнут. Подвижной и водительский состав на маршруте поменяли.

Геленджик Общественный транспорт
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Мэр Геленджика проехался в маршрутке и уволил водителя
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