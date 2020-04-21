В Геленджике два инспектора ДПС потребовали у женщины взятку за то, что она села за руль пьяной

В Геленджике двоих инспекторов ГИБДД в апреле обвинили в получении взятки в значительном размере

По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2019 года 24-летний и 39-летний инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Геленджику увидели на обочине трассы «Дон» припаркованный автомобиль Toyota, за рулем которой была 28-летняя жительница курорта. Полицейские заподозрили, что она управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. По закону девушку должны были отстранить от управления, направить на освидетельствование и провести административное расследование.

Однако полицейские потребовали от девушки передать им через посредника взятку в размере 45 тыс. рублей, чтобы не проводить расследование и не привлекать ее к административной ответственности. Женщина согласилась и той же ночью передала нужную сумму знакомому сотрудников ДПС, который не знал о преступлении. Это выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). Мужчины находятся под домашним арестом, сообщили 21 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.