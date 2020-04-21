В Геленджике два инспектора ДПС потребовали у женщины взятку за то, что она села за руль пьяной
В Геленджике двоих инспекторов ГИБДД в апреле обвинили в получении взятки в значительном размере
По данным следствия, в ночь на 13 ноября 2019 года 24-летний и 39-летний инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Геленджику увидели на обочине трассы «Дон» припаркованный автомобиль Toyota, за рулем которой была 28-летняя жительница курорта. Полицейские заподозрили, что она управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. По закону девушку должны были отстранить от управления, направить на освидетельствование и провести административное расследование.
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Однако полицейские потребовали от девушки передать им через посредника взятку в размере 45 тыс. рублей, чтобы не проводить расследование и не привлекать ее к административной ответственности. Женщина согласилась и той же ночью передала нужную сумму знакомому сотрудников ДПС, который не знал о преступлении. Это выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Против полицейских возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору). Мужчины находятся под домашним арестом, сообщили 21 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение.
В начале марта Юга.ру рассказывали, что на Кубани полицейские организовали преступную организацию. По версии следствия, они систематически брали взятки на посту ДПС «Успенский». Всего задержали 15 сотрудников МВД.
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