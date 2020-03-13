На Кубани задержали еще четырех полицейских по делу преступного сообщества и взятках на посту ДПС. Всего их 15

13 марта в Следственном комитете России рассказали о новых задержаниях полицейских, которые создали преступное сообщество в Успенском районе

2 марта Юга.ру писали о том, что на Кубани семеро полицейских организовали преступную организацию. Как считает следствие, они систематически брали взятки на посту ДПС «Успенский», расположенном на трассе Р217 «Кавказ». За деньги сотрудники полиции позволяли водителям незаконно провозить алкоголь, а также не привлекали нарушителей к ответственности.

5 марта стало известно о задержании четырех новых соучастников. Среди них, помимо сотрудников районных отделов, оказался бывший начальник армавирского отделения № 6 оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко, а также начальник оперативно-разыскного отдела (собственной безопасности) краевого МВД Дмитрий Фролов.

13 марта в Следственном комитете России сообщили о четырех других подозреваемых. Это инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Преступное сообщество) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).