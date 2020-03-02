На Кубани семь полицейских создали преступное сообщество и брали взятки

На Кубани следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении семи полицейских за создание преступного сообщества и получение взятки

Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) против командира отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Сергея Бочкарева, подчиненных ему инспекторов указанного подразделения Максима Максимова, Дмитрия Плехова, Сиртакия Тосунова, Евгения Акимова, начальника ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаила Баканова, а также бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам отделения № 6 ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Романа Гриненко и иных лиц.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы полицейские в составе преступного сообщества на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на трассе Р-217 «Кавказ», систематически получали взятки за незаконные действия по непривлечению людей к ответственности. Также за деньги полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд через стационарный пост машин, которые незаконно перевозили товары и алкоголь.

Следователи провели 49 обысков по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых, а также у людей, которые могли быть причастны к деятельности преступного сообщества.

Проводятся следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные участники преступного сообщества. Следствие планирует направить в суд ходатайства об избрании семерым задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 2 марта в пресс-службе СК России.