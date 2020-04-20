На Кубань за два года переехало больше людей, чем в Ленинградскую область

Население России в период с 2017 по 2019 год снизилось на 0,04% (55,8 тыс.) за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. В 26 регионах численность выросла, а в 59 сократилась. В 2019 году в России родилось на 12% меньше людей, чем в 2017-м. При этом смертность снизилась всего на 1,3%, приток мигрантов — на 0,6%. По состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 млн человек.

РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов России по демографии с 2017 по 2019 год. Лидером в рейтинге по общему приросту стала Ингушетия, где численность населения выросла на 5,5%. Далее следуют Севастополь (4,8%), Ленинградская область (4,7%), Чечня (4,5%), Тюменская (4%) и Московская области (3,6%). Более чем на 3,5% количество жителей выросло в шести регионах, еще в девяти рост составил от 3,5% до 1,5%. Краснодарский край занял 13-е место с приростом в 1,9%.