На Кубань за два года переехало больше людей, чем в Ленинградскую область

Краснодарский край

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Краснодарский край занял второе место в рейтинге по миграционному приросту за два года

Население России в период с 2017 по 2019 год снизилось на 0,04% (55,8 тыс.) за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке. В 26 регионах численность выросла, а в 59 сократилась. В 2019 году в России родилось на 12% меньше людей, чем в 2017-м. При этом смертность снизилась всего на 1,3%, приток мигрантов — на 0,6%. По состоянию на 1 января 2020 года численность населения России, по данным Росстата, составила 146,748 млн человек.

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РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов России по демографии с 2017 по 2019 год. Лидером в рейтинге по общему приросту стала Ингушетия, где численность населения выросла на 5,5%. Далее следуют Севастополь (4,8%), Ленинградская область (4,7%), Чечня (4,5%), Тюменская (4%) и Московская области (3,6%). Более чем на 3,5% количество жителей выросло в шести регионах, еще в девяти рост составил от 3,5% до 1,5%. Краснодарский край занял 13-е место с приростом в 1,9%.

В 10 субъектах прирост населения зафиксировали только за счет миграционного притока, который превысил естественную убыль населения. Лидером стала Московская область, куда переехало 298,7 тыс. человек. Второе место занял Краснодарский край, где миграционный прирост составил 120,6 тыс. человек. Третью строчку рейтинга взяла Ленинградская область и 112,6 тыс. человек. Также в список попала Калининградская (32,1 тыс.) и Новосибирская (29 тыс.) области, Севастополь (23,9 тыс.) и Крым в целом (21,5 тыс.), Адыгея (13,2 тыс.) и другие.

В 10 регионах население выросло за счет естественного прироста. Лидерами стали Дагестан, где естественный прирост составил 98,9 тысячи человек, Чечня и ХМАО-Югра — 35,8 тысячи человек. В общем рейтинге первое место заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Тюменская область. Далее идут Ингушетия, Татарстан и Чукотский автономный округ.

Мигранты Рейтинги

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