Краснодарский край занял 48 место по уровню безработицы в России

16 марта РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Кубань заняла в нем 48 строчку

Эксперты подсчитали, сколько в России числилось безработных в период с ноября 2019 по январь 2020 года и сравнили этот показатель с данными прошлого года.

Выяснилось, что в целом количество безработных в России снизилось на 200 тыс. человек — с 3,7 млн до 3,5 млн.

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Самая благоприятная ситуация на рынке труда (1,5% безработных) в Москве и Санкт-Петербурге. А кавказские регионы стали «лидерами» по числу безработных: набольший процент безработных эксперты выявили в Ингушетии, Северной Осетии Дагестане и Чечне.

В среднем по стране безработица составляет 4,6%, написал RT.

Краснодарский край занял 48 место в рейтинге с показателем безработицы в 4,8% в указанный период. Согласно данным рейтинга, в регионе н а 100 открытых вакансий приходится 309 безработных . В среднем, на поиск нужной работы у кубанцев уходит 4,6 месяца , отмечают эксперты.