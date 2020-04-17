В Краснодаре несколько кварталов улицы Коммунаров сделают односторонними

Краснодарский край

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Часть кварталов по улице Коммунаров в Краснодаре с 18 апреля станут односторонними

Схему движения решили изменить, чтобы водители не использовали улицу для сквозного проезда и не задерживали проезжающие трамваи.

Кварталы сделают односторонними на участке от улицы Буденного до Хакурате, причем на каждом из них направление движения будет разным:

  • от Новокузнечной до Хакурате — только в сторону Хакурате;
  • от Новокузнечной до Северной — только в сторону Северной;
  • от Головатого до Северной — только в сторону Северной;
  • от Головатого до Кузнечной — только в сторону Кузнечной;
  • от Буденного до Кузнечной — только в сторону Кузнечной.

Новые дорожные знаки на Коммунаров установят в ночь с 17 на 18 апреля, добавили в пресс-службе мэрии. Выглядеть организация движения будет так:

Напомним, в конце марта одностороннее движение ввели на участке улицы Димитрова.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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