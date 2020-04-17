В Краснодаре несколько кварталов улицы Коммунаров сделают односторонними
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Часть кварталов по улице Коммунаров в Краснодаре с 18 апреля станут односторонними
Схему движения решили изменить, чтобы водители не использовали улицу для сквозного проезда и не задерживали проезжающие трамваи.
Кварталы сделают односторонними на участке от улицы Буденного до Хакурате, причем на каждом из них направление движения будет разным:
- от Новокузнечной до Хакурате — только в сторону Хакурате;
- от Новокузнечной до Северной — только в сторону Северной;
- от Головатого до Северной — только в сторону Северной;
- от Головатого до Кузнечной — только в сторону Кузнечной;
- от Буденного до Кузнечной — только в сторону Кузнечной.
Новые дорожные знаки на Коммунаров установят в ночь с 17 на 18 апреля, добавили в пресс-службе мэрии. Выглядеть организация движения будет так:
Напомним, в конце марта одностороннее движение ввели на участке улицы Димитрова.
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