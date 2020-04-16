МЧС Кубани предупредило о сильном ветре в регионе

Краснодарский край

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В Краснодарском крае вечером 16 апреля и весь день 17 апреля будет сильный ветер

По данным Северо-Кавказского гидрометцентра, с 21:00 16 апреля до 21:00 17 апреля на территории края ожидается сильный западный ветер с порывами 5-10 м/с, местами он может достигать 12-17 м/с.

На Азовском побережье прогнозируется юго-западный ветер 7-12м/с, порывы 15-20м/с, ночью и утром — до 23м/с.

В Ейском, Приморско-Ахтарском и Щербиновской районах возможно подтопление прибрежных территорий и населенных пунктов, повреждение маломерных морских судов, а также разрушение построек на пляжах.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали гражданам не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями и в недостроенных зданиях.

Не нужно стоять под линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, это может быть смертельно опасно.

Автомобилистам при сильном ветре рекомендуется выти из машины и спрятаться в ближайшем безопасном месте. При нахождении на открытой местности лучше всего спрятаться в яме или овраге и плотно прижаться к земле, рассказали в ГУ МЧС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 101, 010 или 8 (861) 268-64-40.

Напомним, в Краснодарском крае из-за коронавируса как минимум до 18 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска.

МЧС Погода

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