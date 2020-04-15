Во второй половине недели на Кубани пройдут дожди

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Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 15 по 17 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре пасмурно, температура воздуха составляет 17 °С, однако ощущается как 9 °С. Влажность воздуха низкая — до 42%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Атмосферное давление нормальное — 756 мм рт.ст.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, в краевой столице будет облачно с прояснениями. Дневные температуры — 17 °С, ночью похолодает до 8 °С.

В целом по краю во торой половине дня 15 апреля ожидается небольшой дождь, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. Возможна гроза. Воздух прогреется до 18 °С, местами в южной части края — до 21 °С. Ветер с порывами до 18 м/с, сообщили в краевом гидрометцентре.

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В четверг, 16 апреля, также возможны дожди с мокрым снегом, однако уже в пятницу осадки прекратятся. Ночью столбики термометров опустятся до 0-5 °С, местами заморозки до -1…-6 °С. Днем 16 апреля температура составит 12-17 °С, в пятницу немного потеплеет — до 19 °С, местами до 21 °С. Ветер западный 6-11 м/с, местами до 13-18 м/с.

На Черноморском побережье небольшой дождь. Температура воздуха ночью — 4-9 °С, днем — 12-17 °С. Ветер 6-11 м/с, порывы до 18 м/с.

Напомним, в Краснодарском крае из-за коронавируса как минимум до 18 апреля введен карантин, во время которого гражданам запрещено выходить из дома без особой необходимости и без спецпропуска

Краснодар Погода

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