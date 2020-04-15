Во второй половине недели на Кубани пройдут дожди

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 15 по 17 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре пасмурно, температура воздуха составляет 17 °С, однако ощущается как 9 °С. Влажность воздуха низкая — до 42%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Атмосферное давление нормальное — 756 мм рт.ст.

По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, в краевой столице будет облачно с прояснениями. Дневные температуры — 17 °С, ночью похолодает до 8 °С.

В целом по краю во торой половине дня 15 апреля ожидается небольшой дождь, в предгорных и горных районах — с мокрым снегом. Возможна гроза. Воздух прогреется до 18 °С, местами в южной части края — до 21 °С. Ветер с порывами до 18 м/с, сообщили в краевом гидрометцентре.