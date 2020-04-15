Минпромторг попросил не препятствовать заготовке лома на карантине

Краснодарский край, Вся Россия

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В письмах главам регионов Минпромторг попросил не блокировать заготовщиков лома для металлургов

Минпромторг обратился к главам всех 85 регионов РФ с просьбой не приостанавливать работу предприятий, обеспечивающих металлургов и строителей сырьем — ломом черных и цветных металлов, химическими компонентами и расходными материалами.

10 апреля РБК сообщило о письме от 7 апреля за подписью замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Его подлинность изданию подтвердили три источника в металлургических и ломосборочных компаниях. В письме Евтухов просил не блокировать работу ломосборочных компаний при условии выполнении санитарно-гигиенических требований и при наличии у них документов о заказах от металлургов и строителей.

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Обращение Минпромторга может быть реакцией на 30 марта обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину объединения ломозаготовителей «Руслом», которые потребовали разъяснить порядок работы в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Согласно обращению «Руслома», региональные власти массово блокировали деятельность ломозаготовителей, ссылаясь на президентский указ о выходном периоде и на местные распорядительные документы.

13 апреля портал Юга.ру направил запросы о получении просьбы Минпромторга администрации Краснодарского края, Министерству экономики Краснодарского края, Департамента промышленной политики Краснодарского края. На момент публикации запросы остались без ответа. 

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