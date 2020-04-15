Минпромторг попросил не препятствовать заготовке лома на карантине

Минпромторг обратился к главам всех 85 регионов РФ с просьбой не приостанавливать работу предприятий, обеспечивающих металлургов и строителей сырьем — ломом черных и цветных металлов, химическими компонентами и расходными материалами.

10 апреля РБК сообщило о письме от 7 апреля за подписью замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Его подлинность изданию подтвердили три источника в металлургических и ломосборочных компаниях. В письме Евтухов просил не блокировать работу ломосборочных компаний при условии выполнении санитарно-гигиенических требований и при наличии у них документов о заказах от металлургов и строителей.