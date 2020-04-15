На Кубани удвоился спрос на сервисы удаленного контроля сотрудников
В Краснодарском крае с начала 2020 года удвоилось подключение услуг, контролирующих перемещение сотрудников с разъездным характером работы
Сегодня большинство компаний региона с агентской и дистрибьюторской сетями дистанционно управляют работой десятков тысяч специалистов и транспортом. Об этом пресс-служба МТС сообщила 15 апреля.
Пик подключений услуги «Мобильные сотрудники» пришелся на март-апрель 2020-го, когда многие предприятия закрыли офисы и перешли на удаленную работу.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
В числе новых крупных клиентов оказался «Краснодар Водоканал». Предприятие контролирует более 50 технических сотрудников. Специалисты ежедневно получают задачи на день онлайн, а работодатель следит за временем и качеством их исполнения. По мнению клиента, уже за первые недели использования сервиса удалось повысить рабочую дисциплину и ускорить выполнение задач.
Агентство недвижимости «Аякс» используют сервис «Мобильные сотрудники» для мониторинга свыше 500 удаленных сотрудников. Компания использует функционал «геозоны» для контроля нахождения специалистов в той или иной точке. Также агентство получает отчет о рабочем времени каждого сотрудника, что позволяет формировать более эффективные планы в течение недели.
Интервью с директором МТС в крае:
«Ситуация заставляет всех работать по-новому. Применение цифровых технологий в разных направлениях оказывается не просто полезным и удобным, но зачастую неизбежным — той самой возможностью остаться на плаву. Радует, что к нам приходят новые отрасли бизнеса, и мы можем вместе найти решение, как быть полезными в реализации самых специфических рабочих процессов в любых обстоятельствах», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.