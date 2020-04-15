На Кубани удвоился спрос на сервисы удаленного контроля сотрудников

В Краснодарском крае с начала 2020 года удвоилось подключение услуг, контролирующих перемещение сотрудников с разъездным характером работы

Сегодня большинство компаний региона с агентской и дистрибьюторской сетями дистанционно управляют работой десятков тысяч специалистов и транспортом. Об этом пресс-служба МТС сообщила 15 апреля. Пик подключений услуги «Мобильные сотрудники» пришелся на март-апрель 2020-го, когда многие предприятия закрыли офисы и перешли на удаленную работу.

В числе новых крупных клиентов оказался «Краснодар Водоканал». Предприятие контролирует более 50 технических сотрудников. Специалисты ежедневно получают задачи на день онлайн, а работодатель следит за временем и качеством их исполнения. По мнению клиента, уже за первые недели использования сервиса удалось повысить рабочую дисциплину и ускорить выполнение задач. Агентство недвижимости «Аякс» используют сервис «Мобильные сотрудники» для мониторинга свыше 500 удаленных сотрудников. Компания использует функционал «геозоны» для контроля нахождения специалистов в той или иной точке. Также агентство получает отчет о рабочем времени каждого сотрудника, что позволяет формировать более эффективные планы в течение недели.

Интервью с директором МТС в крае: «Сеть будет работать в любом случае»