На Кубани удвоился спрос на сервисы удаленного контроля сотрудников

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодарском крае с начала 2020 года удвоилось подключение услуг, контролирующих перемещение сотрудников с разъездным характером работы

Сегодня большинство компаний региона с агентской и дистрибьюторской сетями дистанционно управляют работой десятков тысяч специалистов и транспортом. Об этом пресс-служба МТС сообщила 15 апреля.

Пик подключений услуги «Мобильные сотрудники» пришелся на март-апрель 2020-го, когда многие предприятия закрыли офисы и перешли на удаленную работу.

Рост «облачных» клиентов МТС в крае:

В числе новых крупных клиентов оказался «Краснодар Водоканал». Предприятие контролирует более 50 технических сотрудников. Специалисты ежедневно получают задачи на день онлайн, а работодатель следит за временем и качеством их исполнения. По мнению клиента, уже за первые недели использования сервиса удалось повысить рабочую дисциплину и ускорить выполнение задач.

Агентство недвижимости «Аякс» используют сервис «Мобильные сотрудники» для мониторинга свыше 500 удаленных сотрудников. Компания использует функционал «геозоны» для контроля нахождения специалистов в той или иной точке. Также агентство получает отчет о рабочем времени каждого сотрудника, что позволяет формировать более эффективные планы в течение недели.

Интервью с директором МТС в крае:

«Ситуация заставляет всех работать по-новому. Применение цифровых технологий в разных направлениях оказывается не просто полезным и удобным, но зачастую неизбежным — той самой возможностью остаться на плаву. Радует, что к нам приходят новые отрасли бизнеса, и мы можем вместе найти решение, как быть полезными в реализации самых специфических рабочих процессов в любых обстоятельствах», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.

АЯКС-Риэлт Водоснабжение Интернет МТС Технологии

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