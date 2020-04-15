Мужчина погиб под колесами поезда на Кубани

Краснодарский край

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В Крымском районе вечером 13 апреля поезд насмерть сбил мужчину

По предварительным данным, примерно в 18:35 в районе перегона станций Балканская — Крымская грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего местного жителя. Следователи осмотрели место происшествия и опросили машинистов.

Устанавливаются все обстоятельства произошелдео, назначена доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, 1 марта в Краснодаре пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку, которая переходила пути в наушниках. Утром 4 марта в Каневском районе мужчина пытался перебежать пути и погиб под поездом.

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