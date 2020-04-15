Мужчина погиб под колесами поезда на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Крымском районе вечером 13 апреля поезд насмерть сбил мужчину
По предварительным данным, примерно в 18:35 в районе перегона станций Балканская — Крымская грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего местного жителя. Следователи осмотрели место происшествия и опросили машинистов.
Устанавливаются все обстоятельства произошелдео, назначена доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.