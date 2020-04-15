Мужчина погиб под колесами поезда на Кубани

Напомним, 1 марта в Краснодаре пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку, которая переходила пути в наушниках. Утром 4 марта в Каневском районе мужчина пытался перебежать пути и погиб под поездом.

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