На Кубани поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути

Краснодарский край

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В Каневском районе утром 4 марта мужчина погиб под колесами грузового поезда

По версии следствия, в 10:45 на станции «Каневская» грузовой поезд насмерть сбил 51-летнего местного жителя. По словам очевидцев, мужчина пытался перебежать пути перед проходящим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния поезд не успел остановиться.

Следователи назначили проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что для остановки поезда, который едет со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — 5 тыс. тонн.

Напомним, 1 марта в Краснодаре пассажирский поезд насмерть сбил 27-летнюю девушку, которая переходила пути в наушниках.

Железная дорога Каневской район Поезда Следственный комитет смерть

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