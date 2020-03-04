На Кубани поезд насмерть сбил мужчину, который пытался перебежать пути

В Каневском районе утром 4 марта мужчина погиб под колесами грузового поезда

По версии следствия, в 10:45 на станции «Каневская» грузовой поезд насмерть сбил 51-летнего местного жителя. По словам очевидцев, мужчина пытался перебежать пути перед проходящим составом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния поезд не успел остановиться.

Следователи назначили проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что для остановки поезда, который едет со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — 5 тыс. тонн.