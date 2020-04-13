Краснодарская группа TIHOTIHO выпустила бесконтактный клип
Краснодарская группа TIHOTIHO выпустила бесконтактный клип на песню «Фантазия», снятый дистанционно по видеосвязи
Автором стал Иван Чистилин. Он в одиночку полностью срежиссировал, «снял» и смонтировал видео. Съемки проходили дома у каждого героя клипа по видеосвязи через приложение Google Duo.
Как провести карантин с пользой:
В описании говорится, что работа посвящается всем нам в реалиях карантина — изолированным, скучающим, влюбленным людям, замкнутым в домашнем пространстве. Песня отражает мысли персонажа в четырех стенах, которому остается только фантазировать о любви, выдумывать свои декорации и танцевать с самим собой.
Вот что Юга.ру рассказал Иван Чистилин: «Для меня не было задачи сделать что-то такое, чего еще нет в нашем мире. Было желание найти возможность выстраивать красивые кадры, продолжать показывать окружающим свое видение реальности. Из-за карантина эта возможность сократилась территориально до размеров квартиры. Такой расклад событий меня не устраивал. Тут пришла в голову идея режиссировать происходящее в кадре через видеозвонок. Клипом мне хотелось "зафиксировать" ощущения и переживания от происходящего. Это коснулось всех. Никто не знает что будет. Многие не понимают, что делать со временем и куда девать энергию. Но каждый сам выбирает свой путь ниндзя. Можно горевать об упущенном времени и возможностях, а можно взять в руки барабанные палочки и настучать новую песню на подушке. Жизнь продолжается. Хоть и другая, но такая же интересная».
Группа TIHOTIHO образовалась в Краснодаре в 2018 году. В ноябре 201 года коллектив выпустил дебютный альбом «Калейдо, часть 1», в котором смешали разные музыкальные направления: джаз, фанк, синти-поп, рэп, соул, хаус. Группа выступала на разогреве у Ивана Дорна, перед этим записав сингл «ЯЛТЧН» в компиляции его лейбла Ивана Дорна, делила сцену с «Меджикул» и участвовала в нескольких фестивалях.
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