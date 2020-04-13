На Кубани в маршрутках планируют ввести безналичную оплату

На планерке Законодательного собрания Краснодарского края 13 апреля депутаты обсудили вопросы предстоящей сессии, в том числе необходимость касс для безналичной оплаты в общественном транспорте

Очередная сессия ЗСК намечена на 22 апреля. На ней рассмотрят изменения в краевом законе, регулирующем перевозки людей в общественном автомобильном и электротранспорте. Если документ примут в двух чтениях, в каждом салоне машины и вагона должно будет появиться оборудование для приема бзеналичной платы за проезд. «Сейчас, в условиях пандемии, вопросам безопасности здоровья людей уделяется особое внимание. Среди рекомендаций значится и оплата товаров и услуг безналичным способом. Для общественного транспорта это наиболее актуально», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он добавил, что терминалы помогут увеличить прозрачность финансовых потоков в этой сфере.