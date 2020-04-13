На Кубани в маршрутках планируют ввести безналичную оплату

Краснодарский край

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На планерке Законодательного собрания Краснодарского края 13 апреля депутаты обсудили вопросы предстоящей сессии, в том числе необходимость касс для безналичной оплаты в общественном транспорте

Очередная сессия ЗСК намечена на 22 апреля. На ней рассмотрят изменения в краевом законе, регулирующем перевозки людей в общественном  автомобильном и электротранспорте. Если документ примут в двух чтениях, в каждом салоне машины и вагона должно будет появиться оборудование для приема бзеналичной платы за проезд.

«Сейчас, в условиях пандемии, вопросам безопасности здоровья людей уделяется особое внимание. Среди рекомендаций значится и оплата товаров и услуг безналичным способом. Для общественного транспорта это наиболее актуально», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Он добавил, что терминалы помогут увеличить прозрачность финансовых потоков в этой сфере.

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Кроме того, на пленарном заседании обсудят вопросы управления госсобственностью в крае и порядок разграничения имущества, который находится во владении муниципалитетов. Также парламентарии изучат законопроект комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения. Он предусматривает возможность расширения круга лиц, которые могут получить помощь при поступлении в краевой бюджет пожертвований и добровольных взносов на эти цели.

Всего в повестке сессии будет около 30 пунктов. Их число может возрасти в связи с принятием новых мер по борьбе с коронавирусом, сообщили 13 апреля в пресс-службе ЗСК.

Напомним, в начале апреля в ЗСК разработали меры поддержки кубанского бизнеса на время пандемии.

Деньги Краснодар Общественный транспорт Технологии Транспорт Юрий Бурлачко

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