В Адыгее передали продуктовые наборы иностранным студентам, которые не успели выехать домой
Адыгейский государственный университет собрал деньги для помощи студентам вуза, которые не смогли выехать к себе домой
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. Глава республики Мурат Кумпилов 2 апреля заявил, что для борьбы с пандемией на 104 млн рублей увеличат расходы на здравоохранение. Из федерального бюджета медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей на стимулирующие выплаты.
В начале апреля в республике начали раздавать бесплатные продуктовые наборы одиноким пожилым людям и инвалидам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Кумпилов 9 апреля на заседании решил также помочь малоимущим семьям с детьми.
Для иностранных студентов Адыгейского госуниверситета 10 и 11 апреля сформировали и доставили 1 тыс. 730 продуктовых наборов. В каждом пакете — крупы, макароны, сахар, чай, сладости, подсолнечное масло, овощи: картофель, лук, морковь, сообщили в пресс-службе Адыгейского госуниверситета.
«Для нашего университета благотворительные мероприятия не в новинку. Хотя такую масштабную акцию помощи студентам мы действительно проводим впервые», — отмечает председатель Первичной профсоюзной организации работников Адыгейского государственного университета Фатима Апиш.
Напомним, в конце марта из-за коронавируса в республике закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры, со временем список расширили — в него вошли ярмарки выходного дня и закрыли рынки. С 3 апреля в регионе людям запретили покидать места проживания без особой причины, позже ограничения продлили до 12 апреля.
С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. С 13 апреля открылись крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. При этом все организации должны будут выполнять дополнительные требования Роспотребнадзора.
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