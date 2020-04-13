В Адыгее передали продуктовые наборы иностранным студентам, которые не успели выехать домой

Адыгейский государственный университет собрал деньги для помощи студентам вуза, которые не смогли выехать к себе домой

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения. Глава республики Мурат Кумпилов 2 апреля заявил, что для борьбы с пандемией на 104 млн рублей увеличат расходы на здравоохранение. Из федерального бюджета медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей на стимулирующие выплаты.

В начале апреля в республике начали раздавать бесплатные продуктовые наборы одиноким пожилым людям и инвалидам, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Кумпилов 9 апреля на заседании решил также помочь малоимущим семьям с детьми.