В Сочи мужчина продал квартиры на сумму более 29 млн рублей в подлежащей сносу многоэтажке

Сочинский суд рассмотрит уголовное дело против застройщика, который продал 15 гражданам квартиры в доме, подлежащем сносу

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму до 1 млн рублей.

По версии следствия, мужчина, не имея разрешения на строительство, продал 15 гражданам квартиры на сумму свыше 29 млн рублей в многоэтажке, расположенной по улице Пластунской в Сочи. При этом по решению суда этот дом подлежит сносу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело передано в суд, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.