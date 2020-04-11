В Сочи мужчина продал квартиры на сумму более 29 млн рублей в подлежащей сносу многоэтажке

Краснодарский край

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Сочинский суд рассмотрит уголовное дело против застройщика, который продал 15 гражданам квартиры в доме, подлежащем сносу

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму до 1 млн рублей.

По версии следствия, мужчина, не имея разрешения на строительство, продал 15 гражданам квартиры на сумму свыше 29 млн рублей в многоэтажке, расположенной по улице Пластунской в Сочи. При этом по решению суда этот дом подлежит сносу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, дело передано в суд, сообщили 11 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в феврале в Сочи застройщик получил шесть лет колонии за обман дольщиков на 13 млн рублей, а в декабре члены банды застройщиков-мошенников получили по 9,5 лет колонии.

Жилье Мошенничество Прокуратура Сочи Строительство

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