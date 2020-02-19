В Сочи застройщик получил шесть лет колонии за обман дольщиков на 13 млн рублей

Согласно материалам дела, Варвашян в период с 1 октября по 17 мая 2015 года привлек средства 20 дольщиков, продавая им квартиры в планируемом к постройке многоквартирном доме на улице Гайдара в поселке Дагомыс. При этом земля под предполагаемым домом предназначалась для индивидуального жилищного строительства.

Заработав со сделок более 13 млн рублей, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд, с учетом наличия у Варвашяна судимости за аналогичное преступление, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Иски потерпевших удовлетворили в полном объеме. С целью возмещения ущерба на имущество осужденного наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.