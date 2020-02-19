В Сочи застройщик получил шесть лет колонии за обман дольщиков на 13 млн рублей

Краснодарский край

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Хостинский районный суд Сочи вынес приговор 57-летнему застройщику Ованесу Варвашяну за обман дольщиков

Согласно материалам дела, Варвашян в период с 1 октября по 17 мая 2015 года привлек средства 20 дольщиков, продавая им квартиры в планируемом к постройке многоквартирном доме на улице Гайдара в поселке Дагомыс. При этом земля под предполагаемым домом предназначалась для индивидуального жилищного строительства.

Заработав со сделок более 13 млн рублей, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Суд, с учетом наличия у Варвашяна судимости за аналогичное преступление, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Иски потерпевших удовлетворили в полном объеме. С целью возмещения ущерба на имущество осужденного наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи члены банды застройщиков-мошенников получили по 9,5 лет колонии. А ранее два года получил застройщик, обманувший дольщиков на 35 млн рублей.

Сочи Строительство Суд

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