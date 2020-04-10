На Кубани в водоеме нашли тело 19-летней девушки, которая пропала в новогоднюю ночь

В Кореновском районе в апреле продолжается расследование уголовного дела по факту исчезновения девушки, которая исчезла больше трех месяцев назад

30 декабря 2019 года девушка приехала из Анапы к своему знакомому в станицу Журавскую Кореновского района. В ночь на 1 января 2020 года она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. При этом верхнюю одежду с собой девушка не взяла.

После того, как в полицию обратились родственники пропавшей, на территории станицы начались поиски с участием волонтеров, сотрудников МВД, спасателей и казаков. Сотрудники МЧС исследовали ближайшие водоемы, в том числе с помощью квадрокоптера. Полицейские опросили более 200 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело про факту безвестного исчезновения девушки по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

5 апреля во время дополнительно осмотра в водоеме нашли тело, которое, предположительно, принадлежало пропавшей. Признаков насильственной смерти, по предварительным данным, у нее не обнаружили, сообщили 10 апреля в пресс-службе СУ СК Росси по Краснодарскому краю.

Как рассказал порталу Юга.ру источник, близкий к ситуации, девушка в новогоднюю ночь была пьяна. Ее тело нашли в камышах рыбаки. На трупе остались кольца и часы.

Зимой Юга.ру писали о еще одной пропавшей без вести. В конце января 2020 года В Красноармейском районе пропала 15-летняя девочка.