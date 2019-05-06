Житель Краснодара сознался в убийстве пропавшей в феврале женщины. Ее тело нашли у него в гараже

Елена Важливцева пропала 2 февраля — она исчезла из своей квартиры, и родственники предположили, что она ушла из дома. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сотрудники полиции установили причастность к исчезновению 27-летнего знакомого женщины, его задержали. Выяснилось, что 1 февраля Важливцева находилась с этим мужчиной у себя дома на улице Восточно-Кругликовской, после чего и исчезла.

«Со слов фигуранта, у него с женщиной произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой он повалил ее на диван и при помощи подушки задушил. С целью сокрытия следов злоумышленник вывез тело погибшей и оставил в арендованном им гараже на улице Российской. После этого мужчина скрылся», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Тело Важливцевой обнаружили в указанном гараже. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.