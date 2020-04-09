Водитель погиб, вылетев из упавшей в обрыв машины под Новороссийском

Краснодарский край

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Под Новороссийском 9 апреля машина вылетела с дороги, водитель погиб

Авария произошла на подъезде к Южной Озереевке. По предварительным данным, 61-летний водитель «Нивы» на закруглении дороги врезался в дорожный знак, после чего машина съехала с дороги и перевернулась, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме уточнил, что водитель вылетел из автомобиля и погиб.

Юга.ру освещали резонансное ДТП, которое произошло в августе 2019 года под Новороссийском. Там автобус с пассажирами врезался во внедорожник, после чего упал в обрыв. Погибли женщина и два подростка, более 40 человек пострадали.

ДТП Новороссийск смерть

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