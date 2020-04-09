Водитель погиб, вылетев из упавшей в обрыв машины под Новороссийском
Краснодарский край Валерия Дульская
Под Новороссийском 9 апреля машина вылетела с дороги, водитель погиб
Авария произошла на подъезде к Южной Озереевке. По предварительным данным, 61-летний водитель «Нивы» на закруглении дороги врезался в дорожный знак, после чего машина съехала с дороги и перевернулась, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
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