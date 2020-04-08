В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам

На сайте администрации краевой столицы появилось сообщение, что с 9 по 10 апреля в Краснодаре ожидаются заморозки в воздухе -1...-6 °С. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонуам: 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как писали Юга.ру, жителей Краснодарского края предупредили об угрозе ЧС из-за сильного ветра и пожароопасности 8 апреля. Позже синоптики рассказали, какая погода установится в регионе с 8 по 10 апреля.