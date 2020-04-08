Во второй половине недели на Кубани будет ветрено и солнечно

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 8 по 10 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре ясно, температура воздуха составляет 10 °С, но ощущается как 4 °С. Влажность воздуха низкая — около 29%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Ветер также умеренный — 7 м/с, с порывами до 11 м/c. Атмосферное давление высокое — 771 мм рт.ст.

В целом по краю в четверг ожидается ясная погода, ветер восточный с порывами 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 11-16 °С, на Черноморском побережье — 13-18 °С. В Новороссийске порывы ветра могут достигать 22-27 м/с.