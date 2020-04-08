Во второй половине недели на Кубани будет ветрено и солнечно

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 8 по 10 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», сейчас в Краснодаре ясно, температура воздуха составляет 10 °С, но ощущается как 4 °С. Влажность воздуха низкая — около 29%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения умеренный. Ветер также умеренный — 7 м/с, с порывами до 11 м/c. Атмосферное давление высокое — 771 мм рт.ст.

В целом по краю в четверг ожидается ясная погода, ветер восточный с порывами 12-17 м/с. Днем воздух прогреется до 11-16 °С, на Черноморском побережье — 13-18 °С. В Новороссийске порывы ветра могут достигать 22-27 м/с.

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По данным краевого гидрометцентра, 9 и 10 апреля в регионе без осадков, ветер 5-10 м/с. Ночью возможны заморозки до -1…-6 °С, местами 0-3 °С. Днем столбики термометров покажут 13-18 °С.

На Черноморском побережье в четверг и пятницу сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью 9 апреля составит 4-9 °С, 10 апреля — 6-11 °С. Днем воздух прогреется до 14-19 °С. На участке Анапа — Геленджик местами порывы ветра до 13-18 м/с.

В Краснодаре в последние дни рабочей недели будет солнечно. Ночью ожидется 3-6 °С, днем 16-20 °С. Ветер к пятнице стихнет до 2-3 м/с.

Как писали Юга.ру, жителей Краснодарского края предупредили об угрозе ЧС из-за сильного ветра и пожароопасности 8 апреля.

Краснодар Погода

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