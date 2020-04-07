«Одноклассники», Бэби.ру, сайт Правительства и еще 388 ресурсов признали социально значимыми. Что это значит?

Власти 6 апреля опубликовали печень из 391 сайта, доступ к которым будет бесплатным

Напомним, 15 января президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию анонсировал запуск в России проекта «Доступный интернет». В рамках этой программы к ряду сайтов, которые будут признаны социально значимыми, россиянам предоставят бесплатный доступ. То есть при посещении этих ресурсов интернет-пользователям не придется платить за трафик.

Юга.ру писали, что реализация проекта должна была начаться в марте этого года, однако позже ее перенесли на апрель.

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31 марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подписал приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам. Однако сам текст документа был опубликован только 6 апреля.

Участниками эксперимента на добровольной основе стали Ростелеком, МТС, Вымпелком, Мегафон и ЭР-Телеком.

В список социально значимых ресурсов внесли 391 сайт, например, «Одноклассники», «Вконтакте», сайт для настоящих и будущих мам «Бэби.ру», сборник кулинарных рецептов «Повар.ру», образовательные ресурсы, новостные агрегаторы, сайты органов госвласти, а также мессенджеры ICQ и «ТамТам», написал RT.