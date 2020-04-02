Под Новороссийском произошел крупный пожар в лесу

Краснодарский край

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Под Новороссийском 2 апреля загорелся лес на площади 0,5 га

Сообщение о возгорании в Шесхаринском участковом лесничестве поступило спасателям в 13:00. Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка на общей площади 0,5 га. На месте работают 48 человек и 12 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется.

В МЧС напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на 3-5 апреля. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, накануне под Анапой пожарные спустя 12 часов потушили огонь в плавнях, который начался утром 31 марта.

Лесное хозяйство МЧС Новороссийск Пожароопасность Пожары

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