Под Новороссийском произошел крупный пожар в лесу

Сообщение о возгорании в Шесхаринском участковом лесничестве поступило спасателям в 13:00. Прибывшие на место пожарные установили, что горит лесная подстилка на общей площади 0,5 га. На месте работают 48 человек и 12 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется.

В МЧС напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на 3-5 апреля. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268-64-40.