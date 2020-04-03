В Краснодаре в ночном ДТП погибли два человека

В Краснодаре ночью 2 апреля машина врезалась в столб, есть жертвы

Авария случилась в 3:30 на улице Дзержинского. По предварительным данным, 40-летний мужчина за рулем Toyota Camry превысил скорость, не справился с управлением и въехал в пешеходное ограждение и столб.

В результате ДТП погибли водитель и его 33-летняя пассажирка. Обстоятельства выясняются, сообщили 3 апреля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.