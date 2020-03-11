Под Геленджиком на трассе М4 погибли три человека
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Утром 11 марта в Геленджике произошло ДТП, есть погибшие
Происшествие случилось на Михайловском перевале в 7:50. По предварительным данным, в ДТП столкнулись Mazda, ВАЗ-2112 и Datsun. Погибли 69-летний водитель Mazda, а также водитель отечественной легковушки и пассажир, который сидел на переднем сиденье? — сейчас их личности устанавливаются.
Еще один пассажир Lada получил травмы, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Eстанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как писали Юга.ру, 8 марта в ДТП под Горячим Ключом погибли девочка и мужчина без прав.
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