Под Геленджиком на трассе М4 погибли три человека

Краснодарский край

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Утром 11 марта в Геленджике произошло ДТП, есть погибшие

Происшествие случилось на Михайловском перевале в 7:50. По предварительным данным, в ДТП столкнулись Mazda, ВАЗ-2112 и Datsun. Погибли 69-летний водитель Mazda, а также водитель отечественной легковушки и пассажир, который сидел на переднем сиденье? — сейчас их личности устанавливаются.

Еще один пассажир Lada получил травмы, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Eстанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, 8 марта в ДТП под Горячим Ключом погибли девочка и мужчина без прав.

Геленджик ДТП смерть

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