Под Горячим Ключом загорелся лес на площади 1 га

Краснодарский край

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Вечером 28 марта загорелась лесная подстилка под Горячим Ключом

Сообщение о пожаре на территории Горячеключевского лесничества, в двух километрах от города, поступило в 18:00. На место прибыли 17 пожарных и пять единиц техники.

В 18:35 пожар локализовали на площади 1,6 га, спустя полчаса возгорание потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 29 марта напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Напомним, за неделю до этого природный пожар произошел под Геленджиком.

Горячий Ключ Пожары

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