Под Горячим Ключом загорелся лес на площади 1 га
Краснодарский край Анастасия Щеглова
Вечером 28 марта загорелась лесная подстилка под Горячим Ключом
Сообщение о пожаре на территории Горячеключевского лесничества, в двух километрах от города, поступило в 18:00. На место прибыли 17 пожарных и пять единиц техники.
В 18:35 пожар локализовали на площади 1,6 га, спустя полчаса возгорание потушили.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 29 марта напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
Напомним, за неделю до этого природный пожар произошел под Геленджиком.
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