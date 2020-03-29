Под Горячим Ключом загорелся лес на площади 1 га

Сообщение о пожаре на территории Горячеключевского лесничества, в двух километрах от города, поступило в 18:00. На место прибыли 17 пожарных и пять единиц техники.

В 18:35 пожар локализовали на площади 1,6 га, спустя полчаса возгорание потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 29 марта напомнили, что в крае действует экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

Напомним, за неделю до этого природный пожар произошел под Геленджиком.