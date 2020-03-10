В Туапсе рядом с нефтеперерабатывающим заводом загорелся лес
В Туапсе 10 марта произошел крупный пожар на склоне горы в районе нефтеперерабатывающего завода
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, там произошло загорание сухой растительности. Точная площадь пожара не уточняется, однако по словам местных жителей, огонь над трассой в направлении Сочи распространился на площади в несколько гектаров и почти подошел к домам.
Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Туапсе совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. Сейчас там развернут оперативный штаб.
«Сейчас все силы брошены на тушение пожара. Уже удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов, угрозы для НПЗ тоже нет», — написал глава региона на своей странице в инстаграме.
Аналогичное поручение Кондратьев дал руководству Анапы, где, напомним, загорелись плавни на площади в 1600 кв. метров.
Всего, по данным МЧС, за сегодняшний день на территории края произошло девять возгораний сухой растительности, три из которых уже ликвидированы. Продолжает действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.
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