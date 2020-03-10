В Туапсе рядом с нефтеперерабатывающим заводом загорелся лес

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсе 10 марта произошел крупный пожар на склоне горы в районе нефтеперерабатывающего завода

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, там произошло загорание сухой растительности. Точная площадь пожара не уточняется, однако по словам местных жителей, огонь над трассой в направлении Сочи распространился на площади в несколько гектаров и почти подошел к домам.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Туапсе совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. Сейчас там развернут оперативный штаб.

«Сейчас все силы брошены на тушение пожара. Уже удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов, угрозы для НПЗ тоже нет», — написал глава региона на своей странице в инстаграме

Аналогичное поручение Кондратьев дал руководству Анапы, где, напомним, загорелись плавни на площади в 1600 кв. метров.

Всего, по данным МЧС, за сегодняшний день на территории края произошло девять возгораний сухой растительности, три из которых уже ликвидированы. Продолжает действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

Пожароопасность Пожары Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В России запускают проект «Лица Победы» по поиску людей на военных фото через технологию распознавания лиц
В Туапсе рядом с нефтеперерабатывающим заводом загорелся лес
Кубань направит из краевого бюджета 200 млн рублей на разработку проектов рекультивации свалок
На Ставрополье медсестру, из-за которой пятеро пациентов заразились ВИЧ, наказали исправительными работами
В Анапе загорелись плавни на площади 1600 кв. метров
Навальный: Симоньян и Кеосаян заработали сотни миллионов на контрактах с госструктурами. Симоньян заявила, что довольна гонораром от совместного проекта

Лента новостей

Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян

«Он тиран там и так далее»

Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную

Мнения

«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева»

Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»

Реклама на портале