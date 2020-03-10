В Краснодаре произошел крупный пожар возле турбодрома «Белая стрела»
В Краснодаре вечером 9 марта произошел крупный пожар площадью 500 кв. метров
Сообщение о возгорании на улице Автолюбителей поступило спасателям в 18:10. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит трава на открытой территории на площади 500 кв. метров. Пожар случился в труднодоступной местности, из-за чего к очагам не смогла подъехать техника. Огонь потушили ранцевыми огнетушителями в 22:00. На месте работали 10 человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Это уже не первый подобный случай за последнее время. Например, 27 февраля в краевой столице на улице Воронежской загорелась трава на площади 500 кв. метров. Днем 4 марта в Краснодаре произошел пожар на улице Дзержинского. Там загорелась трава на площади 180 кв. метров.