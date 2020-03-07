Спасатели второй день тушат пожар в лимане под Темрюком. Фото

С 6 марта в Темрюкском районе горит камыш. Вот что известно на данный момент

В Темрюкском районе 6 марта в плавнях Курчанского лимана загорелся камыш. Спасателям удалось отвести огонь от базы отдыха, которая находится рядом с местом ЧП. Так как огонь возник в труднодоступной зоне, угрозы для населенных пунктов нет.

6 марта для ликвидации пожара в воздух был поднят спасательный вертолет Ми-8. Также спасатели следили за распространением огня с помощью дронов.

К 19:00 удалось ликвидировать 6 очагов возгорания, оставалось горение двух очагов общей площадью 1 тыс. кв. м.

По данным на 7 марта к 10:30 остался 1 очаг возгорания площадью 700 кв. м.

Возгорание ликвидируют 53 человека, 14 единиц техники, в том числе 21 человек и 6 единиц техники от МЧС России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели планируют запустить дрон и катера для уточнения обстановки в лимане. В связи с наличием водных преград и тем, как развивается обстановка, специалисты прогнозируют уменьшение площади пожара вплоть до полной ликвидации. Применение авиации не планируется.

UPD: В 12:31 спасатели ликвидировали возгорание.