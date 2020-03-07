Спасатели второй день тушат пожар в лимане под Темрюком. Фото
С 6 марта в Темрюкском районе горит камыш. Вот что известно на данный момент
В Темрюкском районе 6 марта в плавнях Курчанского лимана загорелся камыш. Спасателям удалось отвести огонь от базы отдыха, которая находится рядом с местом ЧП. Так как огонь возник в труднодоступной зоне, угрозы для населенных пунктов нет.
6 марта для ликвидации пожара в воздух был поднят спасательный вертолет Ми-8. Также спасатели следили за распространением огня с помощью дронов.
К 19:00 удалось ликвидировать 6 очагов возгорания, оставалось горение двух очагов общей площадью 1 тыс. кв. м.
По данным на 7 марта к 10:30 остался 1 очаг возгорания площадью 700 кв. м.
Возгорание ликвидируют 53 человека, 14 единиц техники, в том числе 21 человек и 6 единиц техники от МЧС России, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели планируют запустить дрон и катера для уточнения обстановки в лимане. В связи с наличием водных преград и тем, как развивается обстановка, специалисты прогнозируют уменьшение площади пожара вплоть до полной ликвидации. Применение авиации не планируется.
UPD: В 12:31 спасатели ликвидировали возгорание.
С начала мартта в нескольких районах края произошли природные пожары. Портал Юга.ру писал, что 5 марта в Сочи загорелись чайная плантация и лес, 4 марта в Краснодаре загорелась трава, а вечером 3 марта в Витязевском лимане под Анапой загорелся лиман на площади 500 кв. метро.