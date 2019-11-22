На Кубани археологи нашли золотые византийские монеты X века

В ведомстве уточнили, что монеты X века находятся в идеальном состоянии, что делает их крайне редкими. В России есть всего два подобных клада, которые сохранились до наших дней. После того, как находку изучат в лаборатории и отреставрируют, ее передадут в музеи, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Специалисты института археологии РАН во время раскопок нашли 28 золотых монет, которые отчеканили в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края заявили, что клад — сенсация мирового уровня.

Большую часть клада составляют тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969-976), также там есть и более ранние монеты — солиды периода правления императора Никифора II Фоки (963-969). На аверсе [лицевой части — Юга.ру] монет изображен образ Христа. На реверсе монеты Иоанна I Цимисхия изображен император Иоанн, благословляемый Богородицей, на реверсе другой монеты — Богоматерь и император держат крест.

Монеты были спрятаны в разробленном керамическом сосуде, который нашли в городище, покинутом жителями примерно в XI веке. Археологи предположили, что клад зарыли в период правления Иоанна I, когда образовалось Тмутараканское княжество.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В.В. Кропоткина „Клады византийских монет на территории СССР“, изданной в 1962 году, описано всего два клада X века, причем оба не сохранились до наших дней. Эта находка поможет нам получить новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещенному историческими источниками периоду нашей истории — становления Руси и первых походов киевских князей», — отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.