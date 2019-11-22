На Кубани археологи нашли золотые византийские монеты X века

Краснодарский край

Распечатать

В Темрюкском районе при раскопках нашли 28 редких золотых византийских монет

Специалисты института археологии РАН во время раскопок нашли 28 золотых монет, которые отчеканили в годы правления византийских императоров Никифора II Фоки и Иоанна I Цимисхия. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края заявили, что клад — сенсация мирового уровня.

В ведомстве уточнили, что монеты X века находятся в идеальном состоянии, что делает их крайне редкими. В России есть всего два подобных клада, которые сохранились до наших дней. После того, как находку изучат в лаборатории и отреставрируют, ее передадут в музеи, рассказали в пресс-службе администрации Кубани.

Читайте также:

Большую часть клада составляют тетартероны императора Иоанна I Цимисхия (969-976), также там есть и более ранние монеты — солиды периода правления императора Никифора II Фоки (963-969). На аверсе [лицевой части — Юга.ру] монет изображен образ Христа. На реверсе монеты Иоанна I Цимисхия изображен император Иоанн, благословляемый Богородицей, на реверсе другой монеты — Богоматерь и император держат крест.

Монеты были спрятаны в разробленном керамическом сосуде, который нашли в городище, покинутом жителями примерно в XI веке. Археологи предположили, что клад зарыли в период правления Иоанна I, когда образовалось Тмутараканское княжество.

«Подобные клады встречаются не часто: так, в книге В.В. Кропоткина „Клады византийских монет на территории СССР“, изданной в 1962 году, описано всего два клада X века, причем оба не сохранились до наших дней. Эта находка поможет нам получить новые данные по крайне интересному, но очень слабо освещенному историческими источниками периоду нашей истории — становления Руси и первых походов киевских князей», отметил заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Археология История Тамань Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани археологи нашли золотые византийские монеты X века
Под Краснодаром установили палатку для обогрева жильцов на время ремонта трансформаторной подстанции
Производитель раскрыл стоимость вина от Сергея Галицкого
WWF потребовал от властей спасти от вырубки 25 га лесов Архыза
В Новороссийске из-за урагана ввели режим ЧС. Занятия в школах отменили
На Кубани появилась информационная платформа для местных товаропроизводителей

Лента новостей

«Будто Годзилла пробуждается». Норд-ост в Новороссийске

Фото и видео из соцсетей

Госдума разрешила признавать обычных людей иностранными агентами

Что это значит и кого может коснуться

«Чушь какая-то». Путин возмутился новыми правилами медосмотра

И вот Минздрав передумал их вводить за сутки до планируемого дня

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале