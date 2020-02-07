Кубань, Крым и Ростовская область вошли в ассоциацию античных городов

Краснодарский край, Ростовская область, Крым

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Города Кубани, Крыма и Ростовской области 6 февраля объединились в российскую ассоциацию античных городов

Учредительное собрание прошло 6 февраля в Керчи, там же подписали декларацию. В ассоциацию вошли Симферополь (Неаполь Скифский), Керчь (в древности на ее месте находился город Пантикапей), Феодосия (Феодоро), Евпатория (Керкинитида), Тамань (Фанагория), Новороссийск (Бата), а также Таганрог (Кремны) и Мясниковский район Ростовской области (где располагался древний город Танаис). Планировалось, что в ассоциацию также войдут Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея), Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Тория), пишет ТАСС со ссылкой на представителя городского совета Керчи.

Создание ассоциации приурочили к 2500-летию создания Боспорского царства. Новая организация должна объединить силы и сохранить античное наследие на территории России. Планируется в дальнейшем создать международную ассоциацию и включить в нее Афины, Рим, Стамбул, Софию и другие города.

Боспорское царство — античное государство в Северном Причерноморье на Боспоре Киммерийском (Керченском проливе). Столицей считался Пантикапей (современная Керчь). Образовалось около 480 года до н. э. после объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах, а также вхождения Синдики. С конца I века до н. э. постэллинистическое государство, зависимое от Рима, а в первой половине VI века оно вошло в состав Византии.

Археология История

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