Кубань, Крым и Ростовская область вошли в ассоциацию античных городов

Учредительное собрание прошло 6 февраля в Керчи, там же подписали декларацию. В ассоциацию вошли Симферополь (Неаполь Скифский), Керчь (в древности на ее месте находился город Пантикапей), Феодосия (Феодоро), Евпатория (Керкинитида), Тамань (Фанагория), Новороссийск (Бата), а также Таганрог (Кремны) и Мясниковский район Ростовской области (где располагался древний город Танаис). Планировалось, что в ассоциацию также войдут Севастополь (Херсонес Таврический), Судак (Сугдея), Анапа (Горгиппия) и Геленджик (Тория), пишет ТАСС со ссылкой на представителя городского совета Керчи.

Создание ассоциации приурочили к 2500-летию создания Боспорского царства. Новая организация должна объединить силы и сохранить античное наследие на территории России. Планируется в дальнейшем создать международную ассоциацию и включить в нее Афины, Рим, Стамбул, Софию и другие города.