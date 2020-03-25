В Сочи прогнозируют шквалистый ветер

Краснодарский край

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В Сочи с 25 по 27 марта ожидается резкое усиление порывов ветра

В администрации Сочи сообщили, что порывы могут достигать 22 м/с. Как отмечает специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, особенность шквалистого ветра состоит в том, что он набирает скорость до 20-25 м/с за несколько минут.

«Шквал зачастую наносит разрушения — ломает деревья, повреждает легкие здания», — уточнили эксперты.

Сочинские синоптики обратили внимание на то, что шквал нередко сопровождается ливнем, грозой и иногда градом, а если почва сухая и нет осадков — пыльной бурей.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять меры предосторожности, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. При возникновении нештатных ситуаций необходимо звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Напомним, на 26 марта в Краснодарском крае снова объявили экстренное предупреждение по заморозкам. В целом в регионе до 27 марта ожидается ветреная и сухая погода, в дневные часы воздух прогреется до 20 °С, на юге — до 22 °С.

Погода Сочи

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