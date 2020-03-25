На Кубани в конце рабочей недели будет сухо и ветрено. На юге потеплеет до 22 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 25 по 27 марта

По данным сервиса «Яндекс.Погода» , сейчас в Краснодаре температура составляет 6 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы, при этом ощущается как 0° С. Днем ожидается потепление до 14 °С. Влажность воздуха высокая — до 87%, уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Ветер умеренный — 6 м/с, с порывами до 9,6 м/c. Атмосферное давление нормальное — 767 мм рт. ст.

В Краснодарском крае 25 марта без существенных осадков. Порывы ветра местами могут достигать 12-17 м/с, в отдельных районах края до 20 м/с. Температура воздуха днем составит 11-16 °С, местами до 18 °С. На Черноморском побережье также будет сухо. На участке Анапа — Геленджик местами порывы ветра могут достигать 20-25 м/с, в Новороссийске — до 22-27 м/с. Днем воздух прогреется до 13-18 °С, на участке от Анапы до Геленджика — до 10-15 °С.

По данным краевого гидрометцентра, в четверг и пятницу в регионе осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, днем — 12-17 °С, местами потеплеет до 20 °С.

На Черноморском побережье также без осадков. Температура воздуха в ночь на 26 марта составит 3-8 °С, в пятницу — 6-11 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 13-18 °С, а 27 марта по югу побережья — до 20-22 °С. Ветер на участке от Анапы до Геленджика — 12-17 м/с, местами порывы усилятся до 20 м/с, в районе Новороссийска порывы до 27 м/с.

В Краснодаре в четверг и пятницу будет облачно, с прояснениями. Ночные температуры — 8-9 °С, днем воздух прогреется до 18-19 °С. Ветер — около 7 м/с.

Как писали Юга.ру, накануне в Новороссийске синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 33 м/с.