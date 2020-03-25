На Кубани снова объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Краснодарский край

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МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам на 26 марта

Северо-Кавказское управление гидрометцентра сообщило, что ночью и утром 26 марта местами в регионе (кроме Сочи и юго-восточных предгорий) ожидаются заморозки до  -1…-3 °С.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что из-за низкой температуры сельхозкультурам грозит гибель, а цветущие и распустившиеся почки ранних косточковых культур могут повредиться. Аграриям рекомендовали укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой. Для молодых восходов следует использовать материал с малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

Напомним, ранее синоптики предсказали, что в конце рабочей недели на Кубани будет сухо и ветрено, а на юге потеплеет до 22 °С.

Краснодар МЧС Погода

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