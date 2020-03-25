В России задумались о временной отмене налогов для самозанятых из-за коронавируса

Депутат Госдумы Борис Чернышов 25 марта предложил отменить налог для самозанятых до окончания пандемиии коронавируса в России

С 1 января 2020 года в 23 российских регионах начал действовать специальный налоговый режим на профессиональный доход для самозанятых граждан.

Депутат Государственной Думы Борис Чернышов написал письмо министру финансов России Антону Силуанову, в котором призвал отменить налог до окончания ситуации с коронавирусом, сообщил 25 марта RT со ссылкой на документ.

Депутат аргументировал: самозанятые, в отличие от наемных работников, не имеют оплачиваемых отпусков, больничных и других компенсационных выплат в связи с приостановкой деятельности из-за распространения коронавируса, при этом они вынуждены продолжать платить налог со своих заработков.

Чернышов уверен, что «граждане, которые сами зарабатывают себе на жизнь, в этот сложный и кризисный период, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, могут дать толчок к развитию экономики России, стать своего рода драйвером для этого процесса».

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

На момент выхода новости в мире инфицировано 436,1 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».