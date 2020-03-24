На фоне коронавируса в России выросли продажи презервативов

Краснодарский край, Вся Россия

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24 марта стало известно, что в России за последнюю неделю более чем на 30% увеличилась продажа презервативов

Специалисты аналитической компании DSM Group сравнили количество розничных продаж презервативов за последнюю неделю с показателями прошлого года.

Чем еще заняться дома:

Выяснилось, что на прошлой неделе россияне купили 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн рублей. Это на 31,8% больше, чем было продано в стране за аналогичный период времени в прошлом году, сообщил РБК.

Самыми популярными брендами стали Durex, Contex и Sico, добавил телеканал «360».

Отметим, что именно на прошлой неделе многие россияне решили добровольно самоизолироваться из-за угрозы коронавируса в стране.

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