На фоне коронавируса в России выросли продажи презервативов
24 марта стало известно, что в России за последнюю неделю более чем на 30% увеличилась продажа презервативов
Специалисты аналитической компании DSM Group сравнили количество розничных продаж презервативов за последнюю неделю с показателями прошлого года.
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Выяснилось, что на прошлой неделе россияне купили 589 тыс. упаковок презервативов на общую сумму 161 млн рублей. Это на 31,8% больше, чем было продано в стране за аналогичный период времени в прошлом году, сообщил РБК.
Самыми популярными брендами стали Durex, Contex и Sico, добавил телеканал «360».
Отметим, что именно на прошлой неделе многие россияне решили добровольно самоизолироваться из-за угрозы коронавируса в стране.
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