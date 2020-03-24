Кондратьев хочет построить в Краснодаре три развязки. Только денег и проектов пока нет

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 24 марта решил, что нужно спроектировать три развязки в проблемных местах Краснодара

В 2019 году министерство транспорта и дорожного хозяйства региона провело исследование проблемных дорожных участков Краснодара. В итоге выделили три самых загруженных участка:

  • пересечение улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе;
  • перекресток улиц Московской и 40-летия Победы;
  • пересечение улиц Солнечной, Московской и Ростовского шоссе.

В районе улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе хотят построить развязку стоимостью около 6,7 млрд рублей, которая позволит разгрузить пробку. По словам первого замминистра транспорта Андрея Коновалова, водители с Ростовского шоссе смогут напрямую попадать на улицу Офицерскую. Также там уберут левый поворот с улицы Зиповской.

Кроме того, власти хотят проложить двухполосную дорогу вдоль железнодорожных путей, которая соединит Ростовское шоссе с улицей 40-летия Победы. Ранее в районе ж/д станции Краснодар-II планировали проложить тоннель, чтобы соединить улицу Гаврилова с 40-летия Победы, однако из-за особенностей почвы от проекта отказались.

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Другой объект, о котором глава региона рассказал еще в конце февраля, — двухуровневая развязка на пересечении улиц Московской и 40-летия Победы. Планируется, что трафик по 40-летия Победы поднимут на «второй этаж», а транспорт по Московской, включая трамваи, будет ехать под эстакадой. Начнется развязка в районе КГИК и закончится рядом с улицей Юннатов. На проектирование уже выделили деньги, проектные работы хотят завершить в этом году. Всего стоимость развязки составит около 3 млрд рублей.

Также власти края хотят построить развязку по улице Солнечной — от пересечения с Московской до Ростовского шоссе с выходом на Стахановскую. При этом Солнечную поднимут на второй уровень. Коновалов уточнил, что эта развязка находится в предпроектной стадии. Стоимость дороги протяженностью 3,2 км оценили в 17,8 млрд рублей.

В пресс-службе министерства транспорта Кубани порталу Юга.ру рассказали, что все три развязки находятся в предпроектной стадии. Пока на них еще не выделили деньги и, соотвественно, неизвестны сроки реализации проектов.

Вениамин Кондратьев Дороги Краснодар Пробки Строительство

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