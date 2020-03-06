По делу преступной группировки на Кубани задержали еще четырех полицейских

Краснодарский край

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Следственный комитет сообщил о задержании в марте еще четырех сотрудников МВД, которые участвовали в преступном сообществе и брали взятки

2 марта Юга.ру рассказали о том, что на Кубани семеро полицейских создали преступную организацию. По версии следствия, они систематически брали взятки на посту ДПС «Успенский», расположенном на трассе Р217 «Кавказ». За деньги сотрудники полиции не привлекали нарушителей к ответственности, а также позволяли проезжать машинам, которые незаконно провозили алкоголь.

5 марта стало известно о задержании четырех новых соучастников преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, уголовные дела возбудили на начальника ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Илью Макаренко, начальника отдела МВД России по Успенскому району Андрея Новикова, бывшего начальника армавирского отделения № 6 оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслана Скопенко и начальника оперативно-розыскного отдела (собственной безопасности) краевого МВД Дмитрия Фролова.

Сотрудников полиции подозревают в получении взяток в особо крупном размере (ч.3 ст. 210 УК РФ). Семерых полицейских, задержанных ранее, а также Макаренко, Новикова и Скопенко заключили под стражу, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Накануне, 4 марта, о задержании Фролова сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, полицейского подозревают в получении взяток на сумму свыше 54 млн рублей.

Взятка Полиция Следственный комитет Успенский район

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